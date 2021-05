Joao Santos, procuratore Jorginho: “Tra due anni vuole tornare in Italia e su Kaio Jorge…”

Joao Santos, procuratore Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul centrocampista del Chelsea e su Kaio Jorge.

Ecco quanto dichiarato: “Jorge è contento della finale di Champions raggiunta con la sua squadra, ha meritato questo ambito traguardo a suon di grandi prestazioni. Tra due anni vuole tornare a giocare in Italia, questa è la sua ambizione. C’erano state delle trattative in passato poi non se n’è fatto più nulla. Jorge nel Chelsea gioca a due, nella Nazionale Italiana gioca a tre. Un grande giocatore non fa problemi di moduli. Ha fatto vedere le sue qualità. Sta molto bene nel Chelsea, vorrà continuare e cercare di vincere la Champions. Kaio Jorge? E’ un gran bel giocatore, giovane, può fare la prima punta. Vediamo come andrà a finire, è richiesto da tanti altri club in Europa”.