Gazzetta – Osimhen trascinatore del Napoli, Gattuso si affida a lui

A quattro giornate dalla fine del campionato, il Napoli non può permettersi passi falsi se vuole conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Gennaro Gattuso, dopo il pareggio subito in casa contro il Cagliari di Semplici, è apparsa stanca e in evidente calo fisico. Una prestazione che ha complicato il cammino del Napoli verso il raggiungimento del quarto posto. Ma i giochi sono ancora aperti e a caricare il team c’è Victor Osimhen, il più in forma tra tutti (a segno nelle ultime tre gare) e pronto a dare il massimo per il gruppo.

Mister Ringhio si affiderà a lui e alle sue capacità d’attacco e aggressione degli spazi in vista della sfida contro lo Spezia di sabato pomeriggio (ore 15:00), per portare a casa tre punti fondamentali per l’obiettivo stagionale.