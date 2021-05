TuttoSport – Italiano carica i suoi: “Daremo il massimo”

Vincenzo Italiano ha caricato i suoi in vista delle ultime gare di Serie A.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, l’obiettivo dei liguri è la salvezza e sarebbe un risultato grandioso dopo la grande cavalcata dalla Serie C alla Serie A in poco tempo. Il tecnico ha affermato che gli ultimi risultati della sua squadra non sono stati brillanti, ma i suoi faranno di tutto pur di ottenere la permanenza nel nostro campionato. Cuore e determinazione saranno una costanza fondamentale per provarci fino alla fine, dare il massimo è il primo principio su cui si fondano le idee del tecnico dello Spezia(poco tempo fa accostato anche al Napoli).

Si prevede una gara davvero complicata quella di sabato pomeriggio e nulla è scontato in epoca di pandemia. Attenzione allo Spezia ed alle scelte di Italiano.