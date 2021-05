Gazzetta – Giordano: “Osimhen trascinatore, lotta su ogni pallone”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha riportato un’intervista fatta a Bruno Giordano, nella quale si parla di Victor Osimhen.

L’ex attaccante del Napoli, tra i protagonisti del primo scudetto della squadra partenopea, ha elogiato le potenzialità del nigeriano, sottolineando la sua prestanza fisica, velocità e buona elevazione. “L’ impressione è che il Napoli si sia assicurato il centravanti per il prossimo decennio”, queste le parole di Giordano.

In seguito, una parentesi sulla fine del campionato: “Sono convinto che Osimhen sarà l’asso nella manica di Gattuso, lo vedo in grande condizione. Con Lozano e Zielinski può essere la base di partenza per il Napoli del futuro. Insieme a capitan Insigne, ovviamente”.