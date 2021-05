Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal, dove ha discusso della scelta del silenzio stampa del Napoli.

“Attualmente, il silenzio stampa è un errore. Le altre squadre, i grandi club, protestano, si fanno sentire in certe situazioni. Davanti a un torto così evidente, non può parlare Edo De Laurentiis sui social. Non è la persona adatta. A intervenire doveva essere Aurelio De Laurentiis in prima persona”.