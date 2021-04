La ASL di Pescara ha annunciato che il Pescara non potrà giocare per due settimane. Infatti, come riportato da Sky Sport, gli abruzzesi hanno attualmente 8 tesserati positivi e si trovano in piena zona retrocessione. La Lega non solo dovrà rinviare le partite della compagine biancazzurra contro Virtus Entella, Cosenza e Reggiana ma dovrà, molto probabilmente, modificare il calendario dei play off e play out annunciato ieri.