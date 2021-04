Inter, Skriniar: “Scudetto? Pensiamo una partita alla volta”

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Sicuramente questo vantaggio è importante per tutta la squadra. Stiamo facendo bene. Conte ogni giorno ci dice che non dobbiamo guardare a nessuno ma dobbiamo lavorare e affrontare al meglio ogni avversario, senza fare calcoli. Tutta la squadra aiuta anche nella fase difensiva. È importante poi avere giocatori forti in attacco che tengono la palla e che fanno tanti gol. Ci tengo a fargli i complimenti per quanto diano in campo. Noi pensiamo a una partita alla volta. Prima arriverà lo scudetto e meglio sarà”.