Il Mattino – Zielinski sta meglio e vuole esserci contro l’Inter

Piotr Zielinski migliora di giorno in giorno e la sua condizione fisica fa ben sperare.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il calciatore polacco si sta riprendendo gradualmente ed ha svolto parte dell’allenamento consueto anche con il gruppo squadra: un segnale chiaro in vista del match importantissimo di domenica sera contro l’Inter di Antonio Duca. Sarà decisiva, ad ogni modo, la rifinitura di sabato per capire quante possibilità avrà il talento azzurro per essere convocato o partire titolare(nella migliore delle ipotesi).

I dolori muscolari dovrebbero essere dunque sono un lontano ricordo per Zielinski, la cui presenza è a dir poco fondamentale per battere la capolista e continuare ad alimentare la rimonta verso la Champions.