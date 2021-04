Christophe Galtier è nel mirino di tante big d’Europa, tra cui anche il Napoli. L’allenatore ha rilasciato un’intervista all’Equipe nella quale ha dichiarato: “Mi trovo bene al Lille, ma non credo che vi resterò sette-otto anni come al Saint-Etienne. Alla fine della stagione mi metterò al tavolo col presidente Letang e faremo un bilancio. Non sono uno di quei tecnici che chiede garanzie, ma è importante definire gli obiettivi in base alle risorse a disposizione del club“.