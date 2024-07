A Tmw Radio è il momento de L’Editoriale di Fabrizio Ponciroli.

Italia U19 battuta dalla Spagna in semifinale: “Ci gira tutto male nel calcio, perché al netto di una prestazione più che buona abbiamo visto festeggiare loro. Torneremo poi ad avere un po’ di fortuna. la Spagna ha il presente assicurato e il futuro ancora di più. Direi potere iberico, ma anche la Francia non è niente male”.

La Juve monetizza con i giovani, Soulé e Huijsen. Poi i nuovi colpi di mercato in entrata: “Una Juve bellissima. C’è chi storce il naso per queste cessioni ma si devono fare anche delle scelte. Non si devono tenere tutti i giovani. Si è deciso di puntare su Yildiz, ma anche su altri, ci sta un sacrificio di altri. Non puoi fare una squadra di soli giovani. Giuntoli sta facendo un lavoro eccezionale. Gli devo delle scuse, lo scorso anno sembrava un pesce fuor d’acqua, oggi è un piranha, perché quando vuole attacca e porta a casa alle sue condizioni. I tifosi sono entusiasti, Motta è sereno, c’è tutto per far bene”.

Curioso della prima amichevole? “Il calcio di agosto non mi ha mai entusiasmato. Mi interessa di più che non si faccia male nessuno. Se la preparazione funziona e va tutto bene, allora sono pù sereno per le partite più importanti”.

Fiorentina, altro colpo: arriva Colpani: “Un gran bel colpo, i ragazzi ha i numeri, arriva in una piazza esigente ma mi sembra che abbia intenzione di far bene e ha le qualità per farlo. Gran bell’acquisto. E’ un bell’acquisto anche Kean, che a Firenze, con la certezza di essere titolare, sia ottimo. Se dovessero arrivare anche McKennie e Rugani, la Fiorentina diventa una squadra di un certo peso. Palladino avrà una bella squadra da far giocare bene. Vedremo se è in grado di offrire un calcio all’altezza di quello visto con Italiano, con una squadra più forte però”.