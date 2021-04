La prima invasione di campo della storia in una partita a porte chiuse avviene a Granada. Infatti al sesto minuto del primo tempo un uomo, completamente nudo, è entrato sul campo di gioco. Dopo alcuni secondi di stupore, per un evento mai accaduto fino ad ora, l’uomo è stato portato via dal campo dalla polizia. Un evento bizzarro che comunque rimarrà nella storia del calcio