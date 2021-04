Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Gli azzurri nel primo tempo mi sono sembrati intimoriti. Poi man mano sono riusciti a venir fuori. Nella ripresa hanno fatto bene, ma con la Juve non si può sbagliare nulla. La fase difensiva ha lasciato molto a desiderare. Si sarebbe dovuta trattenere la maglia di Ronaldo per evitare il goal. Contro la Samp mi aspetto che parta Osimhen titolare, ha grandi qualità non comuni”.