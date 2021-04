Ciccio Graziani, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della partita di ieri tra Napoli e Juventus: “Il Napoli ha perso non per il primo tempo ma per la prestazione di alcuni singoli. Infatti ci sono alcuni giocatori indispensabili per il Napoli che devono giocare sempre al massimo. Gli azzurri hanno giocato molto meglio della Juventus sul piano del palleggio”