Europa League – I risultati finali dell’andata dei quarti di finale

Finiscono anche i secondi tempi dell’andata dei quarti di finale di Europa League. La Roma sbanca la Cruijff Arena all’ultimo con un super gol di Ibanez. Vince anche il Manchester United che ipoteca la qualificazione in semifinale: servirà un miracolo per il Granada all’Old Trafford. Vittoria anche del Villareal a Zagabria per 1-0 con un gol su rigore. Risultato incredibile a Londra con lo Slavia Praga che strappa un pareggio prezioso contro l’Arsenal. Di seguito tutti i risultati:

DINAMO ZAGABRIA-VILLAREAL 0-1

AJAX-ROMA 1-2

ARSENAL-SLAVIA PRAGA 1-1

GRANADA-MANCHESTER UNITED 0-2