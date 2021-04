Luigi Pavarese ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Tifosi Napoletani, programma in onda su Tele A: “Sono arrabbiato per la sconfitta di ieri. Il Napoli aveva la possibilità di tornare a casa con un risultato positivo. Ma i bianconeri sono stati sin da subito più aggressivi. Rrahmani ridicolo. Non mi spiego come sia possibile perdersi un calciatore in questo modo. Ronaldo è stato lasciato libero di battere a rete indisturbato”.