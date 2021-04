Ajax-Roma, arriva la vittoria dei giallorossi alla Cruijff Arena!

La Roma sbanca la Cruijff Arena e vince per 1-2 contro l’Ajax. Una prestazione fantastica dei giallorossi che si trovano con un piede in semifinale. Per merito soprattutto di un grande Pau Lopez che para anche un rigore al 54esimo del primo tempo a Tadic. Dopo 3 minuti arriva il pareggio della Roma con il gol di Pellegrini, complice anche il portiere degli avversari che partecipa alla rete con una papera incredibile. L’Ajax si sbilancia e lancia spazi con i giallorossi che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trovano un super gol di Ibanez all’87esimo. La Roma passa ed ora la semifinale è a un passo!