Francesco Montervino, ex calciatore azzurro, è intervenuto nel corso de Ne parliamo il lunedì: “Osimhen? Da oggi in poi deve giocare sempre. Ieri il Napoli nel primo tempo praticamente non si è visto. È mancato proprio l’ardore. La squadra era troppo lunga. Non si può pensare di sostituire Fabian Ruiz con Zaccagni. Non troverebbe spazio nel Napoli”.