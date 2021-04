Statistiche – Mertens al sesto posto per numero di presenze con la maglia del Napoli

Con la partita giocata dal 1′ minuto contro il Crotone, Dries Mertens ha raggiunto la 350esima presenza in maglia azzurra in tutte le competizioni. Il belga è al sesto posto in solitaria nella speciale graduatoria, come riportato anche dal club partenopeo sui propri canali ufficiali.

Mertens ha disputato inoltre la 255esima gara in Serie A, agganciando Josè Maria Callejon al settimo posto. Questo il tweet del Napoli: