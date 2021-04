Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato il successo del Napoli contro il Crotone attraverso il suo profilo twitter. Ecco cosa scrive:

“Attacco da applausi, difesa da brividi. Maksimovic sta facendo di tutto per non farsi rimpiangere il prossimo anno, Manolas senza Koulibaly va di male in peggio. Nota di merito per Insigne, classe pura e solito impegno. Con la Juve sarà una super sfida”