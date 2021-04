Juventus, per Mckennie, Dybala e Arthur verrano puniti: i retroscena della festa a casa dell’americano

McKennie, Dybala e Arthur in punizione: niente derby. Si va verso un provvedimento disciplinare clamoroso da parte della Juventus per i tre calciatori sorpresi dai Carabinieri alle 23.30 di mercoledì nella villa del centrocampista statunitense dove era in corso una festa con una ventina di invitati. Oltre ai giocatori, moglie, fidanzate e amici.

I RETROSCENA:

I fatti sotto la lente sono accaduti mercoledì sera, nella residenza sulla collina torinese, di Weston McKennie. Il giovane americano, una delle rivelazioni della stagione, ha ospitato una ventina di persone per una cena che è andata un po’ troppo per le lunghe. Attorno alle 23.30 i Carabinieri, si pensa avvisati da qualcuno, hanno suonato al cancello della villa. L’ingresso dei militari dell’Arma non è stato però immediato: secondo le ricostruzioni, il padrone di casa non avrebbe aperto subito; l’avrebbe fatto in un secondo momento. A quel punto, i Carabinieri hanno constatato che era in corso una festa e hanno multato i presenti per la violazione delle norme anti-Covid.