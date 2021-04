Prof Portella: “In tardo pomeriggio i risultati del tampone di Zielinski”

Il prof. Portella, durante la trasmissione “Si gonfia la rete” a Radio Marte, ha fatto il punto della situazione sui tamponi dei calciatori. Il professore di patologia clinica e membro dello staff che sugue i tamponi del Napoli ha affermato: “In genere i calciatori fanno circa 2-3 tamponi a settimana. Al momento non ho informazioni certe sul caso di Zielinski, ma in tardo pomeriggio (salvo imprevisti) arriverà il suo esito ma anche a quello di tutti i calciatori. Sono d’accordo a vaccinare i calciatori in quanto sono molto a rischio e viaggiano molto. Alle 14:30 arriveranno i tamponi in laboratorio e poi successivamente verrano testati” chiosa il prof Portella.