In Francia sono sicuri: Arkadiusz Milik lascerà il Marsiglia a fine stagione. Infatti secondo quanto riporta “L’Equipe”, l’ex attacante del Napoli dovrebbe sbarcare alla Juventus, che non dovrebbe avere troppi problemi a versare nelle casse dell’OM i 12 milioni di euro della clausola di rivendita presente nel contratto del giocatore. Il quotidiano francese sottolinea però che il polacco non sarebbe la prima scelta per i bianconeri, che, però, sarebbero ingolositi dal prezzo ‘accessibile’