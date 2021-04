Colantuono: “Gattuso è idoneo al Napoli. L’ultimo allenatore straniero che ha vinto in Italia è stato Mourinho”

Stefano Colantuono, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno nel Cuore” su 1Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Non capisco perché i club italiani cerchino allenatori stranieri. l’ultimo allenatore straniero che ha vinto in Italia è Mourinho. il settore giovanile dell’atalanta è molto forte ed è iniziato con la famiglia Percassi, come ad esempio Bonaventura, Kessiè, Caldara, Bruno Fernandes e Sportiello. Oggi invece l’Atalanta è diventata una big. Vincenzo Italiano ha raggiunto tutti i suoi obiettivi grazie alle sue forze. ha fatto un buon percorso si è guadagnato la serie A e potrebbe essere un profilo idoneo per Napoli. Per la Champions League mancano ancora 10 partite può ancora succedere tutto, il Napoli è in piena corsa ma non escluderei le romane. Per quanto riguarda il silenzio stampa del Napoli credo che de laurentis abbia preso questa decisione per evitare le tante polemiche”.