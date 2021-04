Scarlato: “Gattuso e il Napoli si separeranno a fine stagione. Mi auguro che Insigne resti a vita!

Gennaro Scarlato ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Il Sogno nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“In questo momento il Crotone ha bisogno di punti salvezza. A mio avviso il Milan andrà in Champions e il Napoli ha bisogno di vincere nella giornata di domani contro il Crotone. De Laurentiis investe poco sul settore giovanile la società preferisce acquistare un giovane straniero per poi fare una plusvalenza. a mio avviso il miglior sostituto di Gennaro Gattuso e Roberto de Zerbi, infatti quest’ultimo utilizza molto il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Le pressioni per la squadra sono triplicate perché la città si aspetta sempre tanto e Insigne sta reggendo bene queste pressioni.Mi auguro che resti a vita! Io non venderei nemmeno Koulibaly e Fabian Ruiz. non è una vera e propria delusione ma mi aspetto molto di più dal centrocampista Elmas”.