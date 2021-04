Tuttosport – Elmas protagonista in nazionale contro la Germania

Elmas è stato protagonista nel match con la sua Macedonia contro la Germania.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, il centrocampista azzurro e Goran Pandev hanno abbattuto la squadra di Joachim Low con un goal a testa. Il risultato finale è stato di 1-2, con una vittoria importantissima che rilancia le ambizioni della Macedonia in vista delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Il girone J è attualmente comandato dall’Armenia che ha vinto contro la Romania e si è portata in testa alla classifica grazie proprio alla disfatta dei tedeschi.

Elmas sta vivendo un momento davvero magico nel finale di stagione, con il proprio club e in questo caso anche con la propria selezione. E’ costantemente utilizzato da Gennaro Gattuso e può rappresentare uno degli elementi chiave anche per le prossime stagioni.