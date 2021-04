Il Roma – Gattuso lascia, ADL punta Dionisi: la situazione

Che Gattuso sia destinato a lasciare la panchina del Napoli alla fine della stagione è ormai un fatto assodato. Che Aurelio De Laurentiis abbia in mente di sostituirlo con un allenatore emergente è altrettanto acclarato. Adesso c’è un nome che sta superando gli altri candidati in questo vero e proprio casting organizzato dal presidente azzurro:

Alessio Dionisi, 41 anni, attualmente alla guida dell’Empoli in serie B. Basta uno sguardo anche poco attento a una partita dell’ Empoli per capire che

quello non è calcio di serie B. La qualità del gioco è davvero elevata: velocità, tagli, inserimenti senza palla. Tutto quello che si richiede a una squadra moderna, tutto applicato alla perfezione.

Mezz’ora da osservatore neutrale basta per capire che il lavoro svolto in settimana è di livello elevatissimo. Sul ponte di comando c’ è un giovane allenatore italiano, Alessio Dionisi, che a 41 anni sta iniziando a farsi conoscere per le sue qualità. E’ proprio lui in questo momento il candidato più credibile alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Ai dirigenti azzurri è piaciuto molto sia il suo modo di lavorare sia il suo modo di presentarsi, con l’ aplomb giusto per sedersi sulla panchina di un grande club. Resta solo un piccolo dubbio legato all’ eventuale qualificazione per la Champions League, eventualità che porterebbe De Laurentiis e i suoi collaboratori a esaminare un profilo un pochino più esperto tipo Paulo Fonseca.

Ma le prestazioni dell’Empoli vengono esaminate con sempre maggiore attenzione nella sede azzurra e Dionisi

piace sempre di più.



Dionisi è alla prima stagione sulla panchina toscana e ha un contratto biennale. Ma il passato insegna che il

passaggio da una squadra di provincia a una grande, difficilmente viene ostacolato da che si trova nelle condizioni di

dover trattare l’ uscita. L’Empoli chiederebbe un indennizzo da versare sotto forma dell’ acquisto di un giocatore,

che a occhio potrebbe essere Nedim Bajrami, 22 anni, svizzero di nazionalità, ma di origine macedone e di etnia

albanese, con la scelta di vestire proprio la maglia dell’ Albania in campo internazionale.