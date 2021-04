Misevski: “Elmas dimostrerà il suo valore. Gli manca solo la continuità”

Ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l’amico di Eljif Elmas nonché giornalista Zoran Misevski, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul macedone:

“Siamo molto felici per l’impresa contro la Germania. Non ho parlato con Elmas, perché la Germania ci ha impedito di parlare con i giocatori. E’ una vittoria storica che vale quasi quanto quella ottenuta per la qualificazione agli Europei. In Nazionale, Elmas ha più libertà di movimento perché gioca alle spalle di Pandev. Mi auguro che nel Napoli abbia la possibilità di giocare almeno 4-5 partite consecutive perché gli è mancata solo la continuità”.