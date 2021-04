Da Castel Volturno – Subito in gruppo i rientranti dalle Nazionali! Due calciatori del Napoli ancora a parte: il report

Dopo la sosta per le Nazionali il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno in vista del match di sabato contro il Crotone. Dopo i tamponi effettuati questa mattina, il gruppo si è dato da fare per preparare la sfida del Maradona contro i calabresi. Questo il report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale della SSC Napoli:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa di campionato, sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una prima fase di torello. Successivamente lavoro tecnico con le sagome, possesso palla e partita a campo ridotto. Demme ha svolto differenziato in campo e piscina. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Hysaj e Elmas hanno svolto lavoro di scarico. Mertens, Di Lorenzo, Koulibaly, Lozano, Osimhen, Meret e Insigne, rientrati dall’impegno con le nazionali hanno svolto l’intera seduta in gruppo“.