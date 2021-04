Ag. Elmas: “A Napoli sta bene ed è contento! Ruolo e prezzo? Vi dico come la penso”

L’agente del calciatore del Napoli Eljif Elmas, George Gardi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto sul suo assistito e della sua avventura in azzurro. Queste le sue parole: “Il Napoli ha in casa un vero e proprio gioiellino! Un calciatore giovanissimo che è già il leader della sua nazionale se una qualsiasi squadra europea volesse un giocatore di queste caratteristiche, dovrebbe prepararsi a sborsare almeno 40 milioni di euro! La Macedonia da quando c’è lui ha raggiunto grandissimi risultati. La storica qualificazione agli Europei e ieri addirittura la vittoria con la Germania. Assieme a Pandev, Eljif è il giocatore più rappresentativo della sua nazionale ed in più segna anche.

Ruolo? Contro la Romania ha giocato trequartista ma negli altri match ha sempre preferito il suo ruolo originale, mezz’ala sinistra nel centrocampo a tre. Al Napoli hanno cambiato stile di gioco, in un 4-2-3-1 non può ricoprire la sua posizione preferita ma, essendo molto duttile, si è adatto in maniera impeccabile. Criticarlo per la sua capacità di essere schierato in più ruoli mi sembra esagerato. In ogni caso è molto contento di vestire la maglia azzurra e, con ogni probabilità, rispetterà il suo contratto che scadrà il 2025“.