Saurini: “Primavera? Ci tengo molto mi fa male vederla così in basso”

Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: ” Insigne è protagonista della Nazionale, ho sempre creduto in lui e ora sta dimostrando di essere un campione. Primavera azzurra? Apprezzo tutto il settore giovanile azzurro e vederlo in bassa classifica mi fa davvero male. Ho ricordi incredibile, mi viene in mente la partita persa a Madrid in Youth League all’ultimo minuto. Finale di Coppa Italia contro la Juve? Partita strana, conquistammo un 1-1 all’andata e poi al ritorno quando ci sentivamo la Coppa in tasca la perdemmo. Quell’anno la primavera raggiunse l’apice della sua storia. Il Napoli deve puntare sul settore giovanile? Assolutamente si ogni squadra d’Italia ha qualche giocatore campano forte nella sua squadra. Il territorio è uno dei più fiorenti in Italia. Lotta per la Champions? Mi aspettavo qualcosa in più, Napoli a livello organico sotto solo a Inter e Juventus. Ora i primi tre posti sono stabiliti fra Inter, Milan e Juventus l’altro se lo giocano Napoli, Roma e Atalanta e per me gli azzurri possono giocarsela”.