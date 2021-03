Franco Tancredi, ex giocatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Pau Lopez? Non mi piace come portiere sbaglia troppo. Non sono contro i portieri stranieri ma ci sono tanti italiani9 preparati e pronti come Meret. Ha tanto da dire Alex, molte qualità inespresse. Pau Lopez è stato considerato come grande portiere ma alla fine è normale. D’altronde è ancge molto fragile e questo non va bene per un portiere”.