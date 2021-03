Napoli – Niente tregua tra ADL e la squadra azzurra: le ultime

Pare che non ci sia pace in casa Napoli: è ancora scontro tra presidente e spogliatoio.

Non sono bastate le belle parole pubblicate su Twitter da Aurelio De Laurentiis per porre fine al scompiglio creatosi tra lui e lo spogliatoio partenopeo: come rivelato dal giornalista Raffaele Auriemma, la tensione tra patron e gruppo giocatori-allenatore è ancora alta e risale al periodo di crisi della squadra, durante il quale ADL abbandonò il Napoli alle critiche pubbliche e mediatiche.

Restano, dunque, ampie le distanze tra le due parti.