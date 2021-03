CdS – Lazio, punto interrogativo sul futuro di Inzaghi: ADL alla porta

Il valzer degli allenatori sta per iniziare a danzare. Diverse le panchine con un punto interrogativo sul futuro. Tra queste, come ben si sa, c’è anche quella del Napoli nella persona di Gennaro Gattuso. Ma non solo, pare che anche il futuro di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, sia in dubbio. Proprio quest’ultimo potrebbe essere un altro nome sulla lista di Aurelio De Laurentiis per il futuro azzurro. D’altronde, la stima del patron del Napoli nei confronti di Inzaghi è nota da tempo. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“De Laurentiis lo avrebbe portato a Napoli tre anni fa e c’è chi sostiene ci sia già stato un incontro. La Juve mai stata sinora ipotesi concreta, domani chissà. Anche Lotito ha iniziato a guardarsi intorno. A Udine garantiscono contatti con Gotti. Si racconta che nell’ intervallo della famosa partita con l’Atalanta (da 0-3 a 3-3) fosse pronto a chiamare Gattuso, all’ epoca libero e oggi in uscita dal Napoli. Oggi, dicono, starebbe pensando a Mihajlovic, in bilico a Bologna”.