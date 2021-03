Dà sicurezza al reparto e si fa trovare pronto: Le pagelle di Ospina

David Ospina, nelle ultime due trasferte non è stato molto impegnato ma nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto, in più riesce a dare sempre grande sicurezza alla linea difensiva. Vediamo le pagelle dei quotidiani.

Corriere dello Sport – Voto 6: Sicuro sulla girata di Cristante, guida bene la difesa e si fa aiutare dal palo sul tiro di Pellegrini

Gazzetta dello Sport – Voto 6: Quando chiamato in causa risponde bene, riesce a dare sicurezza alla linea. Salvato dal palo sul tiro di Pellegrini

Tuttosport – Voto 6: il portiere colombiano non è quasi mai chiamato in causa ma risponde bene su una girata di Cristante