Un metronomo in mezzo al campo, la sostanza di Diego Demme

Diego Demme si conferma elemento fondamentale delle ultime gare azzurre. Guardiamo insieme le pagelle del calciatore ex Lipsia:

Corriere dello Sport – Voto 6,5: Sempre in mezzo al campo a battagliare. Non si tira indietro.

Gazzetta dello Sport – Voto 7: Decisivo nell’interdire le azioni offensive della Roma, recupera tanti palloni e le sue chiusure difensive sono importantissime

Tuttosport – Voto 6,5: Gara di pieno sacrificio del centrocampista. Si impegna e lotta su tutti i palloni.

Le ultime gare di Diego Demme sono da vero guerriero e la coppia a due con Fabiàn Ruix sta funzionando alla grande. Partita dopo partita. Si è confermato un centrocampo solido e qualitativo, a discapito di un Bakayoko negativo(il centrocampista non ha quasi mai inciso in questa stagione). L’ex Lipsia non può uscire dallo scacchiere iniziale.