CorrSera – Partita affrontata con lo spirito giusto: da dove deriva la vittoria

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha analizzato la vittoria degli azzurri contro la Roma.

E’ stato messo in evidenza dal quotidiano, difatti, quanto sia stato bravo il Napoli a meritarsi la vittoria sul campo per grinta e spirito di abnegazione. Non ha inciso(almeno nella totalità) la gara di Europa League in più per i giallorossi; lo dimostrano la cattiveria agonistica e la voglia di ribaltarla nel secondo tempo degli uomini di Fonseca. Sono entrati meglio in campo e hanno tentato in tutti i modi di dimezzare lo svantaggio.

La vittoria del Napoli, dunque, deriva dal fatto di essere scesi in campo con la voglia di portare a casa il bottino pieno. La furia agonistica che è mancata nei padroni di casa. La Roma è partita troppo timorosa.