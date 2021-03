Serie A, spettacolare Spezia-Cagliari: i liguri vincono con brivido finale

Termina il match tra Spezia e Cagliari, partita spettacolare nel finale ma è la squadra di Italiano ad uscirne vincitrice: è 2-1.

Primo tempo che regala qualche emozione ma nessuna rete. Il gol di Piccoli apre la seconda frazione di gioco: cross di Gyasi al centro per il colpo di testa vincente dell’attaccate spezzino. Il Cagliari subisce il colpo e comincia a macinare gioco solo negli ultimi venti minuti: due occasioni sprecate prima da Gaston Pereiro, che si fa parare un tiro da pochi metri, e poi da Simeone che sbaglia incredibilmente a porta spalancata. La squadra ligure approfitta degli errori dei sardi e raddoppia con Maggiore che inganna Cragno con un pallonetto beffardo. Il Cagliari non si arrende e accorcia le distanze a dieci dalla fine con Gaston Pereiro, ma Nandez sbaglia il tap-in del 2-2 pochi minuti dopo. Annullato un gol a Joao Pedro all’ultimo minuto per fuorigioco di Simeone.

Importantissimi 3 punti per i liguri che allungano a 29 punti mentre il Cagliari rimane al terzultimo posto a 22.