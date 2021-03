Lobotka è tornato a casa! Ecco il comunicato del Napoli sulle sue condizioni

Stanislav Lobotka aveva mandato tutti in apprensione dopo la notizia del ricovero in ospedale per una tonsillite, che gli impedirà di calcare i campi da gioco fino a Pasqua. In serata la SSC Napoli ha emesso un comunicato ufficiale sottolineando che il calciatore slovacco ha fatto rientro presso la propria abitazione e sta iniziando le cure per riprendersi. Questa la nota del club: “Si precisa che Stanislav Lobotka in seguito ad una complicanza di una tonsillite essudativa ha effettuato in mattinata un drenaggio di ascesso tonsillare ed è già rientrato presso il proprio domicilio”.

📌 | Lobotka ha effettuato un drenaggio di ascesso tonsillare. Il calciatore è rientrato a casa.



👉 https://t.co/By04Q82d7D



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/2pUUHBYGLO — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 20, 2021