Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma-Genoa, anticipo di questo turno di Serie A. Per i ducali in campo ancora Graziano Pellè, con Man e Karamoh ad agire come ali. Ballardini sceglie la coppia Destro-Shoumurodov.

Parma (4-3-3)

Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Karamoh.

Genoa (3-5-2)

Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman; Czyborra; Destro, Shomurodov.