José Altafini, detto “Core N’grato” dai tifosi del Napoli per il suo passaggio alla Juventus dopo l’esperienza partenopea, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è come dottor Jekyll e mister Hyde: non ha continuità. Kaio Jorge mi piace molto, so che è un buon calciatore. Mio figlio mi proibisce di vedere le partite del Napoli con lui: ne è un gran tifoso e non mi hai mai perdonato la mia esperienza alla Juve (ride)”.