CdS – Gattuso, uomini contati in difesa per la Roma: il quartetto titolare

Ancora qualche problemino per Gattuso in difesa. L’allenatore del Napoli, per la partita con la Roma, ha gli uomini contati. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive:

“E per la Roma ancora una difesa da reimpostare, considerato che non ci sarà Di Lorenzo (per squalifica); e Manolas, pur verso il rientro, non è ancora al meglio (ieri ha lavorato a Castel Volturno per recuperare la condizione, dopo la distorsione alla caviglia e una sola apparizione lampo col Sassuolo). Il quartetto di retroguardia da opporre ai giallorossi dovrebbe a conti fatti essere formato da Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui”.