Napoli – Petagna-Rrahmani, Gattuso può sorridere: i tempi per il rientro

Dopo il recupero di Lozano e Manolas in vista della partita contro la Roma di domenica sera, la squadra azzurra è pronta a ritrovare anche Petagna e Rrahmani, ma non prima della pausa nazionali.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, pare infatti che l’ex attaccante della Spal e il difensore albanese potranno rientrare in campo dopo la sosta, pronti per il match contro il Crotone previsto per il 3 aprile ore 15:00. Buone notizie, dunque, per mister Gattuso, che potrà così recuperare l’intera squadra.

Nel frattempo l’allenatore ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che domani tornerà a Castelvolturno per preparare la sfida contro i giallorossi di Fonseca.