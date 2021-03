Serie A, Milan-Napoli: tre punti che valgono oro

Sarà una partita estremamente importante per entrambe le squadre. Milan e Napoli si affrontano domenica sera al Meazza per cercare tre punti che valgono oro. Questo perché da un lato il Milan ha la voglia di cercare di rimanere nella scia dell’Inter, ormai lontano sei punti, e tenere quanto più vivo il sogno scudetto.

Ma dall’altra parte, gli azzurri hanno necessità di fare punti per non perdere il treno per la Champions League: un posto tra le prime quattro non è assolutamente scontato, ma sarebbe assolutamente deleterio per le finanze partenopee. Questo fa ben comprendere quanto è importante questa gara.

Quote

L’interesse nel gioco online è aumentato a dismisura nell’ultimo anno. Si è registrato, infatti, un aumento del numero di book online e di casino online in generale, probabilmente anche a causa della pandemia in corso. Sì, perché con la chiusura dei centri scommesse e dei casino fisici, gli appassionati si sono riversati tutti sull’online. Fatto sta che le persone hanno cominciato a giocare anche con più consapevolezza e al giorno d’oggi tendono ad informarsi di più sui servizi a loro disposizione. Sì, perché oltre a tanti book, sono presenti anche tanti casino online in Italia. La scelta, alle volte, può essere ardua.

Per quanto riguarda le quote del match, stiamo parlando di una gara sicuramente equilibrata, anche secondo quello che prevedono i book. Dando un’occhiata alle quote possiamo vedere come una vittoria del Milan sia data a 2,55 orientativamente, mentre la vittoria del Napoli a 2,80. È più alta la quota del pareggio, data a circa 3,40 volte la posta.

Milan-Napoli: info generali

Ma vediamo come è la situazione infortunati. In casa Napoli c’è ottimismo per il recupero di Lozano. Il messicano dovrebbe essere convocato e potrebbe persino trovare uno scorcio di match da giocare. Scalpita, inoltre, Osimhen, che sembra essere tornato in piena forma e che potrebbe scalzare Mertens davanti. Gli azzurri però dovranno fare a meno di Petagna, che non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare alla coscia destra, e di Ghoulam, la cui stagione si è conclusa anzitempo a causa della rottura del crociato.

Problemi anche in casa Milan, dove saranno assenti quasi certamente Ibrahimovic, infortunatosi all’adduttore, Mandzukic e Bennacer. Ma non solo, difficile che venga recuperato il centrocampista Calhanoglu. In avanti dovrebbero partire Leao e Castillejo. Anche se ci sono discrete possibilità di vedere Rebic in campo, probabilmente non per tutta la durata del match.

Arbitrerà Pasqua

Il match verrà diretto dall’arbitro Pasqua, di Tivoli. Ad assisterlo la coppia Costanzo-Vecchi, mentre il quarto uomo sarà Abisso. Al VAR pronti Mazzoleni e Paganessi. Ci sono ben sette precedenti con il Napoli per il fischietto laziale: il bilancio totale è di quattro vittorie azzurre, due sconfitte ed un pareggio.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del match:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Meitè, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao. All. Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso