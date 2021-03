Florian Thauvin, calciatore che nelle scorse settimane è stato accostato a Napoli e Milan, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa:

“È una stagione dura per me, non è facile avere la mente lucida quando non si dà il 100%. Futuro? Sto bene al Marsiglia e con Longoria ho un ottimo rapporto, vedremo cosa accadrà con la dirigenza e se troveremo un accordo”.