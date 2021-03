CorrMezz – Napoli contrario a mandare Osimhen e Koulibaly in Nazionale

Il Napoli sarebbe contrario a mandare Osimhen e Koulibaly in Nazionale per il periodo di sosta del campionato.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, la società vorrebbe evitare altri problemi legati a vecchi infortuni che hanno colpito diversi azzurri in questi mesi ed anni: entrambi saranno impegnati nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa con i rispettivi team di Senegal e Nigeria. Al momento si tratta di un’ipotesi molto difficile, ma saranno fatti altri tentativi per evitare altre conseguenze che potrebbero risultate deleterie per questo finale di campionato.

Il Napoli proverà a trattenere i due in quel di Castel Volturno, per concedergli altre sessioni di allenamento con i compagni di squadra.