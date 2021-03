Crudeli preoccupato: “Il Napoli va fermato e non basterà il San Siro!”

Il giornalista di fede rossonera, Tiziano Crudeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha espresso la sua preoccupazione riguardo il percorso del Milan in questo periodo: “Aldilà delle assenze che ci saranno domenica tra i rossoneri, molto dipenderà dalla partita di domani che il Milan affronterà contro il Manchester United. Giocare a San Siro non è un svantaggio per il Napoli, quest’anno il fattore campo non incide più sulle squadre, manca la carica del pubblico. E’ un campionato dove c’è un grande dispendio di energie fisiche e atletiche che incidono notevolmente. Non a caso in questa stagione sono aumentati gli infortuni di tutte le squadre che condizionano non poco il lavoro delle squadre e degli allenatori”.