«Il futuro di Allegri? Ha avuto problemi con la mamma e ha detto di no prima al Psg e Chelsea e dopo dieci giorni per correttezza anche all’ Arsenal e al Real».

La rivelazione è di Giovanni Galeone, amico e mentore di Max, ancora senza una panchina dopo il suo grande ciclo con la Juve. «Credo che rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo, mentre al primo anno dopo la Juve non ne aveva tanta e ha fatto un po’ il livornese – spiega l’ 80enne ex allenatore napoletano. Possibile vedere Allegri al Napoli? Il presidente De Laurentiis ama molto Max e so per certo che qualche volta si sono sentiti, c’ è stima reciproca».

Fonte: La Nazione