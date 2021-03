Il Napoli in estate tornerà a Dimaro per preparare la stagione calcistica 2021-2022. Dopo aver saltato la preparazione lo scorso anno a causa del Covid e del prolungamento del campionato, il Napoli svolgerà il ritiro in Trentino.

L’edizione odierna del Roma, si sofferma anche su un’altra possibile tappa per gli azzurri: “Stavolta, però, non si rimarrà tre settimane ma solo quindici giorni a Dimaro. Anche perchè l’altra settimana si dovrebbe andare a Castel di Sangro così come a Settembre. La partenza dovrebbe essere il 13 luglio”.