Il Mattino – Hamsik non esclude il ritorno: le dichiarazioni dello slovacco

Nelle ultime ore è stato ufficializzato il passaggio di Marek Hamsik al Goteborg, squadra che milita nella massima divisione svedese. Il centrocampista slovacco ha deciso di tornare in Europa per il ridimensionamento del campionato cinese. Dopo una breve vacanza in Slovacchia, l’ex capitano azzurro, ha accettato un breve contratto dal Goteborg.

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sulle dichiarazioni di Marek Hamsik: “Un ritorno in maglia azzurra? Mai dire mai, non chiuderò mai la porta perchè ho trascorso in quella squadra praticamente la mia intera carriera. ‘E un posto speciale che ho nel cuore ed è la mia seconda casa. Ma ora penso al Goteborg, poi si vedrà”.