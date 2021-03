Salvatore Caiazza, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Ne Parliamo il Lunedì: “Insigne ha giocato contro il Bologna nonostante non si sentisse al meglio. Infatti, da una settimana fa punture e si pensava addirittura al Covid per come respirava male ed il raffreddore. Fortunatamente i tamponi sono risultati negativi. Mentre, Bakayoko per un raffreddore venerdì ha saltato l’allenamento”.